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Аргентина – Бразилия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Чемпионат Мира 2026

Чемпионат мира FIFA
Обновлено

Матч начнётся 26 марта в 02:00 по киевскому времени

Аргентина – Бразилия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Чемпионат Мира 2026

Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральное противостояние южноамериканского отбора. Аргентина уже обеспечила проход на Чемпионат Мира, уверенно лидируя в таблице. Бразилия же занимает третье место и отстаёт от соперника на 7 баллов.

Этот матч не зависит от мест в турнирной таблице. Стартовый свисток прозвучит в 02:00 по киевскому времени в среду 26 марта.

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Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 1.

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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