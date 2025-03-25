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Аргентина – Бразилия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Чемпионат Мира 2026
Матч начнётся 26 марта в 02:00 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральное противостояние южноамериканского отбора. Аргентина уже обеспечила проход на Чемпионат Мира, уверенно лидируя в таблице. Бразилия же занимает третье место и отстаёт от соперника на 7 баллов.
Этот матч не зависит от мест в турнирной таблице. Стартовый свисток прозвучит в 02:00 по киевскому времени в среду 26 марта.
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Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 1.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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