Аргентина – Бразилия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Чемпионат Мира 2026

Центральное противостояние южноамериканского отбора. Аргентина уже обеспечила проход на Чемпионат Мира, уверенно лидируя в таблице. Бразилия же занимает третье место и отстаёт от соперника на 7 баллов.

Этот матч не зависит от мест в турнирной таблице. Стартовый свисток прозвучит в 02:00 по киевскому времени в среду 26 марта.

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