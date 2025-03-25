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Отбор к ЧМ-2026. Молдова – Эстония 2:3. Команды устроили шоу
Совершенно разные таймы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во втором туре отбора к Чемпионату Мира 2026 сборная Молдовы принимала Эстонию. У команд перед матчем было по ноль очков.
Уже с начала матч пошёл не по сценарию футболистов сборной Молдовы. На 5-й минуте красную карточку получил защитник Кожокару за фол в штрафной против Синявского и ушёл с поля.
Молдова держалась до середины тайма. Гости открыли счёт на 20-й минуте. Шеннинг-Ларрсен ударил по мячу в направлении ворот, снаряд отрикошетил от ноги Крачуна. Вратарь Кожухар отбил мяч, но по направлению оказался Пеэтсон, забивший гол.
Позже Эстония удвоила счёт. Гости заработали угловой, Саппинен ударил мяч головой и Кожухарь поймал. Но будучи за линией ворот. Гости стали показывать судье, что нужно засчитать гол. После проверки Эстония была уже с двумя голами.
Команды ушли на перерыв. У Молдовы была красная карточка, а у Эстонии два гола и два предупреждения.
В начале второго тайма составы выровнялись. В центре поля Палуметс сфолил и получил вторую жёлтую карточку. Тренер сделал замену автора первого забитого гола на другого защитника Салисте.
Футболисты сборной Молдовы играя в равных составах стали атаковать. На 67-й минуте, благодаря дальнему вбросу, хозяева открыли счёт. Паника в защите Эстонии и гол Николаеску.
Быстро Эстония вернула разницу мячей. Передача с фланга и гол Кяйта в ворота голкипера «Вереса» сделали счёт 1:3.
На первой компенсированной минуте Молдова заюбила красивій гол. Каймаков со штрафного пробил прямо в ворота.
Эстония временно поднимается на третье место с тремя очками. Молдова оста’тся на последнем месте.
Отбор к ЧМ-2026. Второй тур
Молдова – Эстония 2:3
Голы: Николаеску (67), Каймаков (90+1) – Пеэтсон (19), Саппинен (30)
Стартовые составы:
Молдова (4-2-3-1): Кожухарь – Кожокару, Крачун, Бабогло, Рябчук – Моцпан (Плэтике, 78), Рацэ (К) – Постолаки (Стынэ, 78), Каймаков, Бодиштяну (Бойчук, 85) – Николаеску
Эстония (4-2-3-1): Игонен – Пеэтсон (Салисте, 52), Шеннинг-Ларсен, Паскочи, Кууск – Кяйт, Палуметс – Айнсалу, Яковлев (Миллер, 87), Синявский – Саппинен (Тамм, 66),
Предупреждения: Бабогло (48), Николаеску (51), Рацэ (64) – Пеэтсон (35), Палуметс (44), Кяйт (82), Айнсалу (90+3)
Удаления: Кожокару (5) – Палуметс (48)
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