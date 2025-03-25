Отбор к ЧМ-2026. Молдова – Эстония 2:3. Команды устроили шоу

Во втором туре отбора к Чемпионату Мира 2026 сборная Молдовы принимала Эстонию. У команд перед матчем было по ноль очков.

Уже с начала матч пошёл не по сценарию футболистов сборной Молдовы. На 5-й минуте красную карточку получил защитник Кожокару за фол в штрафной против Синявского и ушёл с поля.

Молдова держалась до середины тайма. Гости открыли счёт на 20-й минуте. Шеннинг-Ларрсен ударил по мячу в направлении ворот, снаряд отрикошетил от ноги Крачуна. Вратарь Кожухар отбил мяч, но по направлению оказался Пеэтсон, забивший гол.

Позже Эстония удвоила счёт. Гости заработали угловой, Саппинен ударил мяч головой и Кожухарь поймал. Но будучи за линией ворот. Гости стали показывать судье, что нужно засчитать гол. После проверки Эстония была уже с двумя голами.

Команды ушли на перерыв. У Молдовы была красная карточка, а у Эстонии два гола и два предупреждения.

В начале второго тайма составы выровнялись. В центре поля Палуметс сфолил и получил вторую жёлтую карточку. Тренер сделал замену автора первого забитого гола на другого защитника Салисте.

Футболисты сборной Молдовы играя в равных составах стали атаковать. На 67-й минуте, благодаря дальнему вбросу, хозяева открыли счёт. Паника в защите Эстонии и гол Николаеску.

Быстро Эстония вернула разницу мячей. Передача с фланга и гол Кяйта в ворота голкипера «Вереса» сделали счёт 1:3.

На первой компенсированной минуте Молдова заюбила красивій гол. Каймаков со штрафного пробил прямо в ворота.

Эстония временно поднимается на третье место с тремя очками. Молдова оста’тся на последнем месте.

Отбор к ЧМ-2026. Второй тур

Молдова – Эстония 2:3

Голы: Николаеску (67), Каймаков (90+1) – Пеэтсон (19), Саппинен (30)

Стартовые составы:

Молдова (4-2-3-1): Кожухарь – Кожокару, Крачун, Бабогло, Рябчук – Моцпан (Плэтике, 78), Рацэ (К) – Постолаки (Стынэ, 78), Каймаков, Бодиштяну (Бойчук, 85) – Николаеску

Эстония (4-2-3-1): Игонен – Пеэтсон (Салисте, 52), Шеннинг-Ларсен, Паскочи, Кууск – Кяйт, Палуметс – Айнсалу, Яковлев (Миллер, 87), Синявский – Саппинен (Тамм, 66),

Предупреждения: Бабогло (48), Николаеску (51), Рацэ (64) – Пеэтсон (35), Палуметс (44), Кяйт (82), Айнсалу (90+3)

Удаления: Кожокару (5) – Палуметс (48)