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Аргентина – Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026
Матч начнётся в 02:00 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральное противостояние южноамериканского отбора. Аргентина уже обеспечила проход на Чемпионат Мира, уверенно лидируя в таблице. Бразилия же занимает третье место и отстаёт от соперника на 7 баллов.
Этот матч не зависит от мест в турнирной таблице. Стартовый свисток прозвучит в 02:00 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляция - на Megogo Футбол 1.
Отбор на Чемпионат Мира 2026. 13-й тур.
26 марта 2025. Буэнос-Айрос. "Эстадио Монументал"
Главный судья: Андрес Рохас (Колумбия)
Трансляция: Megogo Футбол 1
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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