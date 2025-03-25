Аргентина – Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Центральное противостояние южноамериканского отбора. Аргентина уже обеспечила проход на Чемпионат Мира, уверенно лидируя в таблице. Бразилия же занимает третье место и отстаёт от соперника на 7 баллов.

Этот матч не зависит от мест в турнирной таблице. Стартовый свисток прозвучит в 02:00 по киевскому времени.

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Отбор на Чемпионат Мира 2026. 13-й тур.

26 марта 2025. Буэнос-Айрос. "Эстадио Монументал"

Главный судья: Андрес Рохас (Колумбия)

Трансляция: Megogo Футбол 1

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