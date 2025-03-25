  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Аргентина – Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аргентина – Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA
Обновлено

Матч начнётся в 02:00 по киевскому времени

Аргентина – Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральное противостояние южноамериканского отбора. Аргентина уже обеспечила проход на Чемпионат Мира, уверенно лидируя в таблице. Бразилия же занимает третье место и отстаёт от соперника на 7 баллов.

Этот матч не зависит от мест в турнирной таблице. Стартовый свисток прозвучит в 02:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляция - на Megogo Футбол 1.

Отбор на Чемпионат Мира 2026. 13-й тур.

26 марта 2025. Буэнос-Айрос. "Эстадио Монументал"

Главный судья: Андрес Рохас (Колумбия)

Трансляция: Megogo Футбол 1

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Аргентина - Бразилия
Смотреть трансляцию

Favbet
2.52
3.00
3.65
Узнать больше

Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Иран - вторая команда из Азии, которая квалифицировалась на ЧМ-2026
yellow-arrow
Отбор к ЧМ-2026. Молдова – Эстония 2:3. Команды устроили шоу
yellow-arrow
Трубин - об отборе на ЧМ-2026: Это такая наша неправильная психология, менталитет
Бразилия Аргентина смотреть футбол онлайн отбор на ЧМ-2026
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости