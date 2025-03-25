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Отбор на ЧМ-2026. Северная Македония - Уэльс 1:1. Невероятная концовка
Команды делят между собой очки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Квалификация на ЧМ-2026. Группа J. 2-й тур
Стадион: "Тоше Проески" (Скопье)
Главный судья: Жером Бризар (Франция)
Северная Македония — Уэльс 1:1
Голы: Миовски (90+1) — Брукс (90+6)
Северная Македония: Димитриевски — Алиоски, Муслиу, Серафимов, Зайков (Атанасов, 61) — Барди, Алими (Чурлинов, 61), Илиевски (Димоски, 87) — Эльмас, Миовски (Трайковски, 90+2), Костадинов (Манев, 90+2)
Уэльс: Дарлоу — Уильямс, Дэвис, Родон, Мефам, Сорба — Д. Джеймс (Мур, 63), Шиен (Аллен, 84), Дж. Джеймс, Джонсон (Матондо, 84) — Броудхед (Брукс, 75)
Предупреждения: Серафимов (45+2), Миовски (90+2) — Родон (80), Дж. Джеймс (90+4)
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