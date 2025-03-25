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Иран - вторая команда из Азии, которая квалифицировалась на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA
Обновлено

Иран сыграл вничью с Узбекистаном

Иран - вторая команда из Азии, которая квалифицировалась на ЧМ-2026

фото из свободных источников

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Ирана стала второй командой из Азии, которая забронировала себе место на Чемпионате мира по футболу 2026 года.

Национальная команда обеспечила себе одно из двух первых мест в отборочной группе A, сыграв дома вничью с Узбекистаном - 2:2.

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Напомним, первой азиатской сборной, которая квалифицировалась на ЧМ-2026, стала Япония.

Отбор на чемпионат мира в Азии. 8-й тур
Иран - Узбекистан - 2:2
Голы: Тареми, 52', 83' - Еркино16', Файзуллаев, 53'

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Комментарии
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Romerik (YNWA)
25.03.2025 в 22:11
Доречі, до новин з Азії. Накой ви публікуєте в таблиці результатів матчі мордви проти всяких бомжів? Це гімно нікому тут не цікаве
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Комментарии 1
Romerik (YNWA)
25.03.2025 в 22:11
Доречі, до новин з Азії. Накой ви публікуєте в таблиці результатів матчі мордви проти всяких бомжів? Це гімно нікому тут не цікаве
Ответить
1
1

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