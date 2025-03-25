Иран - вторая команда из Азии, которая квалифицировалась на ЧМ-2026

Сборная Ирана стала второй командой из Азии, которая забронировала себе место на Чемпионате мира по футболу 2026 года.

Национальная команда обеспечила себе одно из двух первых мест в отборочной группе A, сыграв дома вничью с Узбекистаном - 2:2.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, первой азиатской сборной, которая квалифицировалась на ЧМ-2026, стала Япония.

Отбор на чемпионат мира в Азии. 8-й тур

Иран - Узбекистан - 2:2

Голы: Тареми, 52', 83' - Еркино16', Файзуллаев, 53'