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Иран - вторая команда из Азии, которая квалифицировалась на ЧМ-2026
Иран сыграл вничью с Узбекистаном
фото из свободных источников
Сборная Ирана стала второй командой из Азии, которая забронировала себе место на Чемпионате мира по футболу 2026 года.
Национальная команда обеспечила себе одно из двух первых мест в отборочной группе A, сыграв дома вничью с Узбекистаном - 2:2.
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Напомним, первой азиатской сборной, которая квалифицировалась на ЧМ-2026, стала Япония.
Отбор на чемпионат мира в Азии. 8-й тур
Иран - Узбекистан - 2:2
Голы: Тареми, 52', 83' - Еркино16', Файзуллаев, 53'
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Romerik (YNWA)
25.03.2025 в 22:11
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