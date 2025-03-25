Отбор к ЧМ-2026. Гибралтар – Чехия 0:4. Команда Гашека ожидаемо не замечает соперника

Пришлось натерпеться сборной Чехии небольшой критики в их сторону после победы над Фарерскими островами в первом туре. Тогда все ожидали легкой прогулки и комфортного разгрома со стороны команды Гашека, а в итоге они едва вырвали победу на последних минутах благодаря Патрику Шику. Нужно было реабилитироваться во втором туре. Надо было порадовать своих болельщиков легкой победой без нервов, хотя и данный матч проходил на выезде.

Гибралтар еще никогда не в истории не играл хотя бы вничью в матчах квалификаций к Чемпионату Мира или Чемпионата Европы. Поэтому особых ожиданий от их встречи с чехами не было. Они скорее надеялись достойно отыграть матч и не пропустить много голов.

Стоит отдать должное хозяевам поля, ведь Гибралтар оборонялся отчаянно. Это даже отразилось и в количестве желтых карточек у команды. Грубовато иногда они играли против своего соперника, но что поделаешь, если по-другому останавливать чехов было сложно. С другой стороны, сама Чехия не то, чтобы очень удивила. Их позиционные атаки редко доводились до ударов, а основная острота шла после стандартов. Не такого ожидали от команды Гашека и критика могла бы политься с новой силой, если бы в первом тайме Вацлав Черны не взял инициативу в свои ноги.

По сути вингер чехов прошел нескольких соперников при смещении с правого фланга ближе к центру и решил пробить из-за пределов штрафной площадки. Получилось точно и неожиданно для голкипера Гибралтара, который лишь развел руками в этой ситуации. И в первом тайме на этом было все. С игры моментов было не так много. Конечно, они контролировали мяч и владели инициативой, постоянно создавая давление на чужие ворота, но мы говорим о реальной остроте, ее было мало.

Во втором тайме стало немного веселее, уже на старте второй половины удалось улучшить свое преимущество после атаки, которая снова пошла через правый фланг и начал ее Черны. Первый прострел вдоль ворот от Вацлава был заблокирован, а второй уже нашел Патрика Шика, который легко отправил круглого в ближний угол ворот. Второй гол для чехов и именно в тот момент можно было уже полноценно успокоиться. Успокоиться в том плане, что без нервов продолжить доминировать в матче и искать следующие голы.

Что касается Гибралтара, то за всю игру трудно вспомнить хотя бы один момент с их стороны. Даже подходов к воротам Коваржа серьезных не было. Зато в ворота хозяев прилетел третий гол на 72-й минуте. Подача с углового, после которой последовал удар головой от Соучека, с которым справился Брэдли Банда, а вот на добивании был Шульц, который и занес круглого в сетку ворот. А на последней минуте компенсированного времени прилетел и четвертый гол, снова после углового. На этот раз первым голом в составе сборной отметился Ян Климент, точный удар головой от нападающего.

Спокойная победа от гостей, которые забирают шесть очков после первых двух туров. Сейчас они возглавляют свою группу, но надо понимать, что Хорватия еще не сыграла ни одного матча, а именно они являются главными фаворитами.

Отбор к ЧМ-2026. Группа L. Второй тур

Стадион: "Алгарве" (Фару)

Главный судья: Горациу Фесник (Румыния)

Гибралтар — Чехия 0:4

Голы: Черны (21), Шик (50), Шульц (72), Климент (90+5)

Гибралтар: Банда — Ронан, Эннсли, Лопеш (Маклафферти, 25), Бритто (Мауро, 52) — Скенлон, Бент, Де Барр (Бартоло, 62) — Ессоп (Ливингстон, 62), Эль-Хмиди (Позо, 62), Ричардс

Чехия: Коварж — Цоуфал, Зима, Крейчи, Зелены (Юрасек, 46) — Соучек, Черв (Крал, 62) — Черны (Кухта, 78), Шульц (Садилек, 87), Провод — Шик (Климент, 62)

Предупреждения: Бритто (7), Эннсли (20), Эль-Хамиди (44) — Зелены (45+3)