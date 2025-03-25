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Отбор на ЧМ-2026. Черногория – Фарерские острова 1:0. Победа на последних секундах
Черногория уже в компенсированное время смогла сломить оборону Фарер
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Мира Квалификация
Никшич, "Стадион Градски"
Черногория – Фарерские острова 1:0
Голы: Куч, 90+6
Черногория: Попович – Вукчевич А. (Вукчевич М., 77), Шипчич, Вуячич, Вешович (Радулович, 70) – Марушич, Лончар (Куч, 46), Янкович (Бакич, 69), Вукотич (Цамай, 46) – Йоветич, Крстович.
Фарерские острова: Ламгауге – Ферре, Ватнгамар, Эдмундсон – Давидсен (Агнарссон, 69), Хенрикссон, Йенсен (Мнени, 56), Даниэльсен – Серенсен (Фредерисберг, 46), Кнудсен (Клеттскард, 48), Онуссен (Клеттскард, 48), О.
Предупреждение: Ольсен, 32
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