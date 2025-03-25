Отбор на ЧМ-2026. Израиль - Норвегия 2:4. Заявка на второе и даже первое место

Отборочный турнир на Чемпионат Мира-2026. Группа I. Второй тур

Венгрия. Дебрецен. "Надьердей Стадион"

Израиль - Норвегия 2:4

Голы: Абу Фани 55, Турджеман 90+2 - Меллер Вольфе 39, Серлот 59, Айер 65, Холанд 84

Израиль: Даниэль Перец, Нахмиас, Шломо, Гольдберг (Ревиво 46), Абада (Даса 61), Дор Перец (Битон 61), Джабер (Абу Фани 46), Элиэль Перец (Халайли 78), Соломон, Глух, Турджеман

Норвегия: Ниланд, Риерсон, Хеггем, Айер, Меллер Вольфе (Григерсен 90), Берге, Эдегор (Педерсен 90), Берг (Л. Йонсен 75), Скьелдруп (Доннум 61), Серлот (Хауге 74), Холанд

Предупреждения: Нахмиас 82 - Хеггем 31, Серлот 72

Главный арбитр: Крис Каванаг (Англия)

Норвегия не играла на крупном турнире с 2000-го года, Израиль - с 1970-го. При этом обе осенью провели очень приличную кампанию в Лиге Наций (израильтяне даже сыграли 0:0 с Францией и победили Бельгию), три дня назад победили аутсайдеров группы I и собирались бороться за выход из группы. Они рассчитывают на нынешнее поколение, одно из лучших за последние десятилетия.

Сегодня в очном матче оказалось, что нынешнее норвежское поколение гораздо сильнее израильского. Что совершенно никого не удивило. Эрлинг Холанд, Мартин Эдегор, Александер Серлот и их партнеры по команде победили на выезде с разницей в два мяча, сделав громкую заявку как минимум на второе место в группе и выход в плей-офф. Да и на первое, ведь Италия нестабильна и уязвима.

В первом тайме подопечные Столе Сольбаккена просто не выпускали соперника из его штрафной. 12:4 по ударам по воротам, 5:1 - в створ, 63:37 - по владению мячом. Четыре угловых уже за первые восемь минут. Один из них Серлот замкнул головой в стойку. Соломон еще ответил прорывом и чуть неточным крученым ударом, Турджеман и Абада пробивали. Но очень неточно. И мало.

А Даниэль Перец, глухой запасной, но мюнхенской "Баварии", отбивал удар Риерсона с острого угла, довольно слабый удар Холанда метров с 13-ти, более сильный оттуда же, но близко к центру, откровенно спас от удара Скьелдрупа в упор с ассиста Эдегора черпачком. И в итоге пропустил, когда Эдегор отдал вразрез левее, а левый защитник Меллер Вольфе открылся и протолкнул вовремя.

Второй тайм начался с прорыва, паса Эдегора на Серлота и удара последнего в перекладину. Но Израиль, снявший одного центрального защитника с поля, вскоре перехватил инициативу. Он даже выиграл тайм по ударам по воротам, действовал смело. Соломон прорвался в контратаку и пробивал в угол - Ниланду пришлось отбивать. Абу Фани пробил издали и забил с помощью рикошета от соперника.

Этот гол разозлил норвежцев. Тут же вратарю израильтян пришлось невероятным образом тащить три удара в упор за несколько секунд - Холанда, Серлота, вновь Холанда. Однако мяч полетел на угловой, а Эдегор подал его на голову Серлоту. Одной из главных обсуждаемых тем перед матчем было преимущество скандинавов в росте и физической мощи. Решения этому Израиль не нашел.

Сбавил обороты фаворит лишь после третьего гола. Вновь с углового. Его выбили неудачно, защитник Айер получил от Берге и забил. На этом игра надолго затихла. Пока герой матче Эдегор не отдал очередной блестящий пас вразрез - Холанд забил свой сороковой гол в 41-ом матче за сборную. Вразрез отдал и Соломон - на Турджемана, что лишь немного подсластило пилюлю Израилю.

Осенью против Франции, Бельгии и Италии Израиль забивал в пяти матчах из шести. Не пропустил в двух в ноябре. Забил он и сегодня, и даже дважды. То есть атака работает. Но оборона провалилась. Хотя ведь против грозной норвежской атаки, которая забила как минимум четыре мяча в четвертом матче во всех турнирах подряд. И победила в шестом матче из семи последних.

Следующий ее матч - в июне дома против Италии. "Скуадра Адзурра" должна остерегаться этого соперника. Нынешняя сборная Норвегии способна прервать свою серию без крупных турниров уже сейчас и с помощью первого места в этой Отборочной группе без всяких плей-офф. Так что июньский матч будет жутко интересным. А Израиль? Он попытается догонять обеих, но вряд ли способен.