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Отбор к ЧМ-2026. Лихтенштейн – Казахстан 0:2. Первая победа за 500 дней
Гол+ассист Самородова принес результат
dailymail.co.uk
Европейский отбор к ЧМ, группа J. 2-й тур
Вадуц, Райнпарк
Лихтенштейн – Казахстан 0:2
Голы: Самородов 42, Марочкин 45
Лихтенштейн: Беньямин Бюхель – Трабер, Вайзер, Обервадицер – Киндл (Цюнд, 46), Зеле (Шлегель, 82), Хаслер, Люхингер (Вольфингер, 77), Хофер (Луке-Нотаро, 68) – Саланович, Пицци (Саглам, 68)
Казахстан: Сейсен – Алип, Марочкин, Быстров – Астанов, Оразов (Тагыберген, 65), Жуков, Вороговский (Жагоров, 72) – Самородов (Кенжебек, 65), Хусиевич (Жаксылыков, 72) – Сатпаев (Астанов, 77)
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