  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Отбор к ЧМ-2026. Лихтенштейн – Казахстан 0:2. Первая победа за 500 дней
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Отбор к ЧМ-2026. Лихтенштейн – Казахстан 0:2. Первая победа за 500 дней

Чемпионат мира FIFA

Гол+ассист Самородова принес результат

Отбор к ЧМ-2026. Лихтенштейн – Казахстан 0:2. Первая победа за 500 дней

dailymail.co.uk

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Европейский отбор к ЧМ, группа J. 2-й тур

Вадуц, Райнпарк

Лихтенштейн – Казахстан 0:2

Голы: Самородов 42, Марочкин 45

Лихтенштейн: Беньямин Бюхель – Трабер, Вайзер, Обервадицер – Киндл (Цюнд, 46), Зеле (Шлегель, 82), Хаслер, Люхингер (Вольфингер, 77), Хофер (Луке-Нотаро, 68) – Саланович, Пицци (Саглам, 68)

Казахстан: Сейсен – Алип, Марочкин, Быстров – Астанов, Оразов (Тагыберген, 65), Жуков, Вороговский (Жагоров, 72) – Самородов (Кенжебек, 65), Хусиевич (Жаксылыков, 72) – Сатпаев (Астанов, 77)

По теме
yellow-arrow
Шаран: Если мы не сможем опередить Азербайджан и Исландию...
yellow-arrow
Аргентина – Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026
yellow-arrow
Отбор на ЧМ-2026. Северная Македония - Уэльс 1:1. Невероятная концовка
Казахстан Лихтенштейн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости