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Определилась первая сборная из Южной Америки, которая поедет на Мундиаль

Чемпионат мира FIFA
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Список участников понемногу заполняется

Определилась первая сборная из Южной Америки, которая поедет на Мундиаль

Getty Images/Global Images Ukraine

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Боливия на своем поле поделила очки с Уругваем (0:0). У "зеленых" 14 пунктов и они отстают от лидера квалификации – Аргентины – на 14 баллов за 4 тура до завершения отборочного цикла.

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Таким образом, сборная Многонационального Государства даже теоретически не сможет догнать "альбиселесте". Это означает, что, несмотря на дальнейшие результаты, действующие чемпионы мира уже не потеряют путевку на Мундиаль. Сейчас Боливия занимает 7 место – эта позиция предусматривает участие в плей-офф за выход на ЧМ.

"Бело-голубые" становятся первой командой из Южной Америки, которая гарантировала место в финальной части мирового первенства.

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Национальная сборная Аргентины Национальная сборная Боливии
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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