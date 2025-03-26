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Львы делают заявку на первое место в группе I. Израиль – Норвегия 2:4. Обзор матча

Чемпионат мира FIFA
Обновлено

Очередная результативная игра от скандинавской команды

Львы делают заявку на первое место в группе I. Израиль – Норвегия 2:4. Обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Гости активно атаковали (23 удара) и могли забивать больше, но кипер "избранных" Даниэль Перец спасал свою команду в восьми эпизодах. Полузащитник "Арсенала" Мартин Эдегор оформил хет-трик из ассистов.

У "сине-белых" остается 3 очка, а 6 июня коллектив посетит Эстонию. Сборная королевства возглавляет группу, а в начале лета будет принимать Италию.

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Смотрите обзор матча 2 тура европейской квалификации ЧМ

Дебрецен. Стадион Надьердей, 1200 зрителей

Израиль – Норвегия 2:4

Голы: Абу Фани, 55, Тургеман, 90+3 – Вольфе, 22, Серлот, 59, Айер, 65, Холанд, 83

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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