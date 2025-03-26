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Гости добывают первые очки. Молдова – Эстония 2:3. Видео голов и обзор матча

Чемпионат мира FIFA

Много голов и несколько красных

Гости добывают первые очки. Молдова – Эстония 2:3. Видео голов и обзор матча

Фото - jalgpall.ee

Алексей Полищук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Молдовы принимала на своем поле национальную команду Эстонии в рамках второго тура квалификации к ЧМ-2026 в группе I. Оба коллектива проиграли свои первые матчи.

Уже на 5-й минуте матча хозяева остались в меньшинстве, чем воспользовались эстонцы, забив два гола на 19-й и 30-й минуте. Однако второй тайм тоже начался с красной, но на этот раз для игрока гостей. При равных составах, Молдова смогла отыграть один гол на 67-й минуте, однако уже через 3 минуты она пропустила третий. На 90+1 Каймаков подарил интригу, забив второй мяч Молдовы, но игра так и закончилась со счетом 3:2 в пользу Эстонии.

Сейчас Эстония занимает второе место в группе I, имея 3 очка, тогда как Молдова последняя с нулем.

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Молдова, Кишинев. "Стадион Зимбру"

Молдова – Эстония 2:3

Голы: Николаеску (67), Каймаков (90+1) – Пеетсон (19), Саппинен (30), Кайт (70)

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