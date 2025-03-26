В этот раз без шансов для селесао. Аргентина - Бразилия - 4:1. Видео голов и обзор матча

Сборная Аргентины одержала крупную победу над Бразилией в 14-м туре отборочного этапа к чемпионату мира-2026.

Уже к 31-й минуте на табло установился счет 3:1, а во втором тайме "альбиселесте" поставили жирную точку в поединке благодаря голу Джулиано Симеоне.

В турнирной таблице Аргентина оторвалась от ближайшего преследователя в виде Эквадора на 8 очков (31 на 23). Бразилия, в то же время, находится на 4-й позиции с 21 баллами в активе.

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Отбор к ЧМ-2026. Южная Америка. 14-й тур

Буэнос-Айрес. "Эстадио Монументал"

Аргентина - Бразилия 4:1

Голы: Альварес 4, Э. Фернандес 12, Мак Аллистер 31, Симеоне 71 - Кунья 26