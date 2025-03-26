Долгожданная победа гостей. Лихтенштейн – Казахстан 0:2. Видео голов и обзор матча

Сборная Лихтенштейна принимала на своем поле национальную команду Казахстана в рамках второго тура квалификации к ЧМ-2026 в группе J. Оба коллектива проиграли свои первые матчи.

Казахстан забил первым ударом в створ, хотя ждать этого пришлось аж до 42-й минуты. Однако почти сразу, на 45-й, гости удвоили счет. Получив преимущество, Казахстан наконец приобрел уверенность и всю вторую половину тотально доминировал.

Сейчас Казахстан занимает третье место в группе J, имея 3 очка, тогда как Лихтенштейн последний с нулем.

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Лихтенштейн, Вадуц. "Рейнпарк Штадион"

Лихтенштейн – Казахстан 0:2

Голы: Самородов 42, Марочкин 45