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Долгожданная победа гостей. Лихтенштейн – Казахстан 0:2. Видео голов и обзор матча
Казахстан побеждает впервые за 494 дня
dailymail.co.uk
Сборная Лихтенштейна принимала на своем поле национальную команду Казахстана в рамках второго тура квалификации к ЧМ-2026 в группе J. Оба коллектива проиграли свои первые матчи.
Казахстан забил первым ударом в створ, хотя ждать этого пришлось аж до 42-й минуты. Однако почти сразу, на 45-й, гости удвоили счет. Получив преимущество, Казахстан наконец приобрел уверенность и всю вторую половину тотально доминировал.
Сейчас Казахстан занимает третье место в группе J, имея 3 очка, тогда как Лихтенштейн последний с нулем.
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Лихтенштейн, Вадуц. "Рейнпарк Штадион"
Лихтенштейн – Казахстан 0:2
Голы: Самородов 42, Марочкин 45
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