  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Долгожданная победа гостей. Лихтенштейн – Казахстан 0:2. Видео голов и обзор матча
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Долгожданная победа гостей. Лихтенштейн – Казахстан 0:2. Видео голов и обзор матча

Чемпионат мира FIFA

Казахстан побеждает впервые за 494 дня

Долгожданная победа гостей. Лихтенштейн – Казахстан 0:2. Видео голов и обзор матча

dailymail.co.uk

Алексей Полищук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Лихтенштейна принимала на своем поле национальную команду Казахстана в рамках второго тура квалификации к ЧМ-2026 в группе J. Оба коллектива проиграли свои первые матчи.

Казахстан забил первым ударом в створ, хотя ждать этого пришлось аж до 42-й минуты. Однако почти сразу, на 45-й, гости удвоили счет. Получив преимущество, Казахстан наконец приобрел уверенность и всю вторую половину тотально доминировал.

Сейчас Казахстан занимает третье место в группе J, имея 3 очка, тогда как Лихтенштейн последний с нулем.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Лихтенштейн, Вадуц. "Рейнпарк Штадион"

Лихтенштейн – Казахстан 0:2

Голы: Самородов 42, Марочкин 45

По теме
yellow-arrow
Гости добывают первые очки. Молдова – Эстония 2:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Львы делают заявку на первое место в группе I. Израиль – Норвегия 2:4. Обзор матча
yellow-arrow
Определилась первая сборная из Южной Америки, которая поедет на Мундиаль
Казахстан Лихтенштейн Чемпионат Мира отбор на ЧМ-2026
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости