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Логичная победа чехов. Гибралтар – Чехия 0:4. Видео голов и обзор матча
Идеальный старт квалификации для подопечных Гашека
Фото - fotbal.cz
Сборная Гибралтара принимала национальную команду Чехии в рамках второго тура квалификации к ЧМ-2026 в группе L.
Учитывая разницу в классе команд, вопрос заключался лишь в количестве забитых голов сборной Чехии. Но с этим пришлось подождать до 21-й минуты. Однако второй тайм был интереснее, ведь там гости смогли забить аж три гола.
Сейчас Чехия занимает первое место в группе L, имея 6 очков, тогда как Гибралтар последний с нулем.
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Фару. "Алгарве"
Гибралтар – Чехия 0:4
Голы: Черны (21), Шик (50), Шульц (72), Климент (90+5)
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