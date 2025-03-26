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Логичная победа чехов. Гибралтар – Чехия 0:4. Видео голов и обзор матча

Чемпионат мира FIFA

Идеальный старт квалификации для подопечных Гашека

Логичная победа чехов. Гибралтар – Чехия 0:4. Видео голов и обзор матча

Фото - fotbal.cz

Алексей Полищук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Гибралтара принимала национальную команду Чехии в рамках второго тура квалификации к ЧМ-2026 в группе L.

Учитывая разницу в классе команд, вопрос заключался лишь в количестве забитых голов сборной Чехии. Но с этим пришлось подождать до 21-й минуты. Однако второй тайм был интереснее, ведь там гости смогли забить аж три гола.

Сейчас Чехия занимает первое место в группе L, имея 6 очков, тогда как Гибралтар последний с нулем.

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Фару. "Алгарве"

Гибралтар – Чехия 0:4

Голы: Черны (21), Шик (50), Шульц (72), Климент (90+5)

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Чехия Гибралтар Чемпионат Мира отбор на ЧМ-2026
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