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Проблемы с реализацией. Чили - Эквадор 0:0. Видеообзор матча

Чемпионат мира FIFA

Обеими сборными было нанесено 23 удара

Проблемы с реализацией. Чили - Эквадор 0:0. Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Чили и Эквадор расписали сухую ничью в поединке 14-го тура отбора на чемпионат мира-2026.

На 90+3-й минуте ворота хозяев поля распечатал Эннер Валенсия, но его гол был отменен из-за офсайда.

Таким образом, Чили продолжает замыкать турнирную таблицу квалификационного раунда (10-я). Эквадор находится на втором месте.

Отбор к ЧМ-2026. Южная Америка. 14-й тур

Сантьяго (Чили). "Жулио Мартинес Праданос"

Чили - Эквадор 0:0

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Чили Эквадор отбор на ЧМ-2026
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