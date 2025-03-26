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Проблемы с реализацией. Чили - Эквадор 0:0. Видеообзор матча
Обеими сборными было нанесено 23 удара
Getty Images/Global Images Ukraine
Чили и Эквадор расписали сухую ничью в поединке 14-го тура отбора на чемпионат мира-2026.
На 90+3-й минуте ворота хозяев поля распечатал Эннер Валенсия, но его гол был отменен из-за офсайда.
Таким образом, Чили продолжает замыкать турнирную таблицу квалификационного раунда (10-я). Эквадор находится на втором месте.
Отбор к ЧМ-2026. Южная Америка. 14-й тур
Сантьяго (Чили). "Жулио Мартинес Праданос"
Чили - Эквадор 0:0
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