Проблемы с реализацией. Чили - Эквадор 0:0. Видеообзор матча

Чили и Эквадор расписали сухую ничью в поединке 14-го тура отбора на чемпионат мира-2026.

На 90+3-й минуте ворота хозяев поля распечатал Эннер Валенсия, но его гол был отменен из-за офсайда.

Таким образом, Чили продолжает замыкать турнирную таблицу квалификационного раунда (10-я). Эквадор находится на втором месте.

Отбор к ЧМ-2026. Южная Америка. 14-й тур

Сантьяго (Чили). "Жулио Мартинес Праданос"

Чили - Эквадор 0:0