Сплошные качели. Колумбия - Парагвай 2:2. Видео голов и обзор матча

Сборная Колумбии упустила победу в игре 14-го туре отбора к чемпионату мира-2026 против Парагвая.

Уже на первой и 13-й минутах "кофейщики" отличились забитыми мячами, но затем парагвайцы сократили отставание голом в раздевалку, а во втором тайме и вовсе вырвали вничью.

Примечательно, что в течение поединка Парагвай нанес больше чем вдвое ударов (21 на 10), но при этом значительно уступил по владению - 39% на 61% в пользу Колумбии.

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Отбор к ЧМ-2026. Южная Америка. 14-й тур

Барракилья. "Метрополитано Роберто Мелендес"

Колумбия - Парагвай 2:2

Голы: Диас 1, Дуран 13 - Алонсо 45+4, Энсисо 62