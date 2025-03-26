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Сплошные качели. Колумбия - Парагвай 2:2. Видео голов и обзор матча
Инициатива хаотично переходила от одних к другим
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Колумбии упустила победу в игре 14-го туре отбора к чемпионату мира-2026 против Парагвая.
Уже на первой и 13-й минутах "кофейщики" отличились забитыми мячами, но затем парагвайцы сократили отставание голом в раздевалку, а во втором тайме и вовсе вырвали вничью.
Примечательно, что в течение поединка Парагвай нанес больше чем вдвое ударов (21 на 10), но при этом значительно уступил по владению - 39% на 61% в пользу Колумбии.
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Отбор к ЧМ-2026. Южная Америка. 14-й тур
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Колумбия - Парагвай 2:2
Голы: Диас 1, Дуран 13 - Алонсо 45+4, Энсисо 62
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