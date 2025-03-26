Аргентина установила выдающиеся достижения благодаря победе над Бразилией

В ночь на 26 марта сборная Аргентина крупно обыграла Бразилию в 14-м туре отборочного этапа к чемпионату мира-2026 со счетом 4:1.

Таким образом, Аргентина стала первой сборной, которая забила Бразилии четыре гола на этой стадии турнира.

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В общей сложности Бразилия провела 141 отборочный матч к Мундиалю. Последний раз "селесао" пропускали четыре мяча от южноамериканской сборной на Копа Америка-1987 (0:4 от Чили).

Также "альбиселесте" стали первыми, кто победил Бразилию в двух играх одного отбора к ЧМ.