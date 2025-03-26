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Гол Рондона. Венесуэла - Перу 1:0. Видеообзор матча

Чемпионат мира FIFA

Битва одних из слабейших команд квалификации

Гол Рондона. Венесуэла - Перу 1:0. Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Венесуэлы минимально обыграла Перу в отборе на Чемпионат Мира-2026.

Победу "виноделам" принес забитый мяч 35-летнего Саломона Рондона.

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Отбор на Чемпионат Мира-2026. 14-й тур

26.03.2025. Матурин. "Эстадио Монументаль де Матурин"

Венесуэла - Перу 1:0

Гол: Рондон 41 (пен.)

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