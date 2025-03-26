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Гол Рондона. Венесуэла - Перу 1:0. Видеообзор матча
Битва одних из слабейших команд квалификации
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Венесуэлы минимально обыграла Перу в отборе на Чемпионат Мира-2026.
Победу "виноделам" принес забитый мяч 35-летнего Саломона Рондона.
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Отбор на Чемпионат Мира-2026. 14-й тур
26.03.2025. Матурин. "Эстадио Монументаль де Матурин"
Венесуэла - Перу 1:0
Гол: Рондон 41 (пен.)
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