Скалони - после разгрома Бразилии: Будем надеяться, что так будет продолжаться и в дальнейшем

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал крупную победу над Бразилией в матче 14 тура отбора к чемпионату мира 2026 года.

" Слова Рафиньи ? Я извиняюсь перед ним, потому что знаю, что он сделал это не специально. Он защищает свою сборную и ничего больше. В любом случае, мы собирались играть в свою игру, как и Бразилия. Я абсолютно уверен, что он не хотел никого обидеть.

Эта команда всегда соревнуется и не отдает ни одного мяча. Мы показали, что готовы к любому развитию поединка. Будем надеяться, что так будет продолжаться и дальше.

Мы должны наслаждаться этим моментом, потому что не знаем, сколько он продлится. В какой-то момент он закончится. Так что давайте наслаждаться им сейчас. Будем надеяться, что это продлится как можно дольше. Это счастье, что люди наслаждаются тем, как играют эти парни. И я тоже по-своему рад тому, как они играют", – цитирует специалиста Mundo Deportivo.