  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Тренер Бразилии - после 1:4 от Аргентины: Наш план не сработал с первой минуты. Мы находимся в сложном положении
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Бразилии - после 1:4 от Аргентины: Наш план не сработал с первой минуты. Мы находимся в сложном положении

Чемпионат мира FIFA

Но руки "селесао" не опускают

Тренер Бразилии - после 1:4 от Аргентины: Наш план не сработал с первой минуты. Мы находимся в сложном положении

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник сборной Бразилии Доривал Жуниор проанализировал поражение от Аргентины (1:4) в отборе на чемпионат мира-2026.

"Наш план на сегодняшний матч не сработал с первой минуты. Я должен признать, что наш соперник переиграл нас и заслуженно одержал победу.

Это ощутимое поражение, и мы находимся в сложном, тяжелом положении. Но я не сомневаюсь, что мы найдем выход", - приводит слова Жуниора ESPN.

Читайте такжеСкалони - после разгрома Бразилии: Будем надеяться, что так будет продолжаться и в дальнейшем

По теме
yellow-arrow
Месси отреагировал на разгром Бразилии от Аргентины
yellow-arrow
Паредес - о словах Рафиньи: Не стоит говорить заранее, особенно когда не можешь показать это на поле
yellow-arrow
Известный португальский тренер уволен из сборной ОАЭ
Бразилия Аргентина Доривал Жуниор отбор на ЧМ-2026
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ESPN
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Prach13 (Дрогобич)
26.03.2025 в 13:11
Чому ніхто не пише що тренер нічого не зробить тому що футболіти низького рівня?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Prach13 (Дрогобич)
26.03.2025 в 13:11
Чому ніхто не пише що тренер нічого не зробить тому що футболіти низького рівня?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости