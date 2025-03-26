Тренер Бразилии - после 1:4 от Аргентины: Наш план не сработал с первой минуты. Мы находимся в сложном положении

Наставник сборной Бразилии Доривал Жуниор проанализировал поражение от Аргентины (1:4) в отборе на чемпионат мира-2026.

"Наш план на сегодняшний матч не сработал с первой минуты. Я должен признать, что наш соперник переиграл нас и заслуженно одержал победу.

Это ощутимое поражение, и мы находимся в сложном, тяжелом положении. Но я не сомневаюсь, что мы найдем выход", - приводит слова Жуниора ESPN.