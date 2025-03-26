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Известный португальский тренер уволен из сборной ОАЭ
Не спасла даже победа в последнем матче
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба сборной ОАЭ объявила об увольнении с должности главного тренера команды Паулу Бенту.
Стоит отметить, что вчера "белые" обыграли Северную Корея (2:1) в квалификации чемпионата мира-2026.
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За два тура до конца отбора ОАЭ занимает 3-е место в группе A, и на 4 очка отстает от идущего вторым в таблице Узбекистана.
Бенту находился у руля сборной ОАЭ с 2023 года. До этого 55-летний специалист работал со сборными Португалии и Южной Кореи, а также со "Спортингом", "Олимпиакосом" и "Крузейро".
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