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Паредес - о словах Рафиньи: Не стоит говорить заранее, особенно когда не можешь показать это на поле
Страсти не утихли даже после матча
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес отреагировал на
Вингер "Барселоны" обещал забить и победить "альбиселесте" как на поле, так и за его пределами.
"Мы привыкли отвечать на поле. Мы продолжаем делать то же самое, что и всегда, у нас сейчас хорошие времена, и мы продолжим в том же духе.
Не стоит говорить заранее, особенно когда не можешь показать это на поле. Мы продолжаем демонстрировать это ежедневно и на тренировках. Мы увидели, что он сказал тогда, и поделились этим в группе WhatsApp", — цитирует Паредеса Globo.
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