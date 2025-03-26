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Паредес - о словах Рафиньи: Не стоит говорить заранее, особенно когда не можешь показать это на поле

Чемпионат мира FIFA
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Страсти не утихли даже после матча

Паредес - о словах Рафиньи: Не стоит говорить заранее, особенно когда не можешь показать это на поле

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес отреагировал на недавнее заявление Рафиньи после крупной победы над Бразилией со счётом 4:1.

Вингер "Барселоны" обещал забить и победить "альбиселесте" как на поле, так и за его пределами.

"Мы привыкли отвечать на поле. Мы продолжаем делать то же самое, что и всегда, у нас сейчас хорошие времена, и мы продолжим в том же духе.

Не стоит говорить заранее, особенно когда не можешь показать это на поле. Мы продолжаем демонстрировать это ежедневно и на тренировках. Мы увидели, что он сказал тогда, и поделились этим в группе WhatsApp", — цитирует Паредеса Globo.

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Источник:
Globo
Опубликовал: Александр Бураков
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