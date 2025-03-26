"Могу уйти в любой момент". Луческу пригрозил покинуть сборную Румынии

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу пригрозил покинуть национальную команду. Такая реакция была вызвана критикой в прессе после поражения команды от Боснии и Герцеговины (0:1) в первом матче отбора на чемпионат мира-2026.

После победы над Сан-Марино (5:1) Луческу заявил журналистам, что готов уйти из сборной в любой момент.