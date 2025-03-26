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"Могу уйти в любой момент". Луческу пригрозил покинуть сборную Румынии

Чемпионат мира FIFA

Тренер ответил на критику в прессе

"Могу уйти в любой момент". Луческу пригрозил покинуть сборную Румынии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу пригрозил покинуть национальную команду. Такая реакция была вызвана критикой в прессе после поражения команды от Боснии и Герцеговины (0:1) в первом матче отбора на чемпионат мира-2026.

После победы над Сан-Марино (5:1) Луческу заявил журналистам, что готов уйти из сборной в любой момент.

"Я в таком возрасте, когда мне нельзя ни на кого злиться. Я здесь, чтобы помочь. В любой момент я могу уйти без проблем, если все так будет продолжаться. Игроки должны изменить некоторые отрицательные привычки.

Эта команда добилась результатов благодаря поразительной самоотдаче. Этого недостаточно, мы должны играть и доминировать над нашими соперниками. Чтобы стать конкурентоспособной командой, вы должны доминировать, владеть мячом", – сказал Мирча.

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Мирча Луческу Румыния
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Источник:
Prosport.ro
Опубликовал: Алина Ерофеева
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