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Месси отреагировал на разгром Бразилии от Аргентины

Чемпионат мира FIFA
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Поддержал команду своей страны

Месси отреагировал на разгром Бразилии от Аргентины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Интера Майами" Лионель Месси отреагировал на разгромную победу сборной Аргентины над Бразилией (4:1) в матче квалификации на чемпионат мира 2026 года.

Поскольку 37-летний легендарный аргентинец не смог принять участие в этом поединке из-за травмы, он следил за игрой дома. В конце встречи Месси опубликовал сообщение в Инстаграм, выложив фотографию, показав кадры с трансляции матча, выразив поддержку своим соотечественникам.

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Напомним, что Лионель Месси не попал в заявку "альбиселесте" на отборочные матчи к ЧМ-2026 против Уругвая и Бразилии из-за травмы приводящей мышцы бедра.

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Лионель Месси Бразилия Аргентина
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Опубликовал: Андрей Журба
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