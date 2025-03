Месси отреагировал на разгром Бразилии от Аргентины

Нападающий "Интера Майами" Лионель Месси отреагировал на разгромную победу сборной Аргентины над Бразилией (4:1) в матче квалификации на чемпионат мира 2026 года.

Поскольку 37-летний легендарный аргентинец не смог принять участие в этом поединке из-за травмы, он следил за игрой дома. В конце встречи Месси опубликовал сообщение в Инстаграм, выложив фотографию, показав кадры с трансляции матча, выразив поддержку своим соотечественникам.

SUPPORTING HIS TEAM!????????????



Even though he couldn’t be on the field for Argentina’s win over Brazil, Messi posted on his Instagram stories showing he was backing his country while watching the match!????⚽️????????#messi #goat #leomessi #liomessi #argentina #selecciónargentina #conmebol pic.twitter.com/5ExxtBujNW