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Винисиус - после фиаско от Аргентины: Нам нужно переосмыслить все, что мы сделали

Чемпионат мира FIFA
Обновлено

Надо провести большую работу над ошибками

Винисиус - после фиаско от Аргентины: Нам нужно переосмыслить все, что мы сделали

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор оценил разгромное поражение от национальной команды Аргентины со счетом 1:4.

"Мы играли очень плохо, а Аргентина провела отличную игру перед своими болельщиками.

Нам нужно переосмыслить все, что мы сделали... Этого не должно было случиться. Нам нужно совершенствоваться и не сдаваться, до чемпионата мира остался всего год", - сказал один из лидеров "селесао".

После 14 туров Бразилия занимает 4-е место в южноамериканском отборе на чемпионат мира-2026.

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Бразилия Аргентина Винисиус Жуниор отбор на ЧМ-2026
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
26.03.2025 в 13:30
Не напрягайся Винисиуса, скоро игра против Барсы. Все повторится
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Комментарии 1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
26.03.2025 в 13:30
Не напрягайся Винисиуса, скоро игра против Барсы. Все повторится
Ответить
0
1

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