Винисиус - после фиаско от Аргентины: Нам нужно переосмыслить все, что мы сделали

Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор оценил разгромное поражение от национальной команды Аргентины со счетом 1:4.

"Мы играли очень плохо, а Аргентина провела отличную игру перед своими болельщиками.

Нам нужно переосмыслить все, что мы сделали... Этого не должно было случиться. Нам нужно совершенствоваться и не сдаваться, до чемпионата мира остался всего год", - сказал один из лидеров "селесао".