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Винисиус - после фиаско от Аргентины: Нам нужно переосмыслить все, что мы сделали
Надо провести большую работу над ошибками
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор оценил разгромное поражение от национальной команды Аргентины со счетом 1:4.
"Мы играли очень плохо, а Аргентина провела отличную игру перед своими болельщиками.
Нам нужно переосмыслить все, что мы сделали... Этого не должно было случиться. Нам нужно совершенствоваться и не сдаваться, до чемпионата мира остался всего год", - сказал один из лидеров "селесао".
После 14 туров Бразилия занимает 4-е место в южноамериканском отборе на чемпионат мира-2026.
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