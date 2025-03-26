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Футболисты сборной Норвегии считают своего капитана лучшим игроком мира

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Футболисты сборной Норвегии считают своего капитана лучшим игроком мира

Фото: Bjørn S. Delebekk / VG

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Футболисты сборной Норвегии считают капитана своей национальной команды лучшим игроком мира.

Партнеры Мартина Эдегора по команде в один голос говорят о его невероятной технике и отмечают его высокий уровень игры после матча с Израилем (2:4), в котором полузащитник "Арсенала" оформил хет-трик из ассистов.

"Эдегор просто фантастический. Его три голевые передачи говорят сами за себя. Играть вместе с ним — одно удовольствие", — сказал нападающий мадридского "Атлетико" Александер Серлот.

"Он является одним из лучших футболистов мира, если не лучшим. То, как он играет... Его движения просто заставляют вас наслаждаться этим", — добавил Андреас Шельдеруп из "Бенфики".

На счету 26-летнего Мартина Эдегора три гола и 15 ассистов в 63 матчах за сборную Норвегии.

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Добавим, что сборная Норвегии, выиграв два стартовых матча квалификации на ЧМ-2026, находится на первом месте в группе с Италией, Израилем, Эстонией и Молдовой.

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Источник:
Verdens Gang
Опубликовал: Андрей Журба
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