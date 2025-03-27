Эмилиано Мартинес: Я уйду из сборной Аргентины, если...

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес сделал громкое заявление относительно своего будущего в национальной команде.

"Если мы выиграем два чемпионата мира подряд, то все... Я ухожу из международного футбола. Мы должны освободить место для других молодых игроков".