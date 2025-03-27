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Эмилиано Мартинес: Я уйду из сборной Аргентины, если...
Громкое заявление от аргентинца
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес сделал громкое заявление относительно своего будущего в национальной команде.
"Если мы выиграем два чемпионата мира подряд, то все... Я ухожу из международного футбола. Мы должны освободить место для других молодых игроков".
Следующий чемпионат мира состоится в 2026 году в США, Канаде и Мексике.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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