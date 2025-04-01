На ЧМ-2030 сыграют 64 команды: что известно об идее и причем здесь НХЛ, НБА и НФЛ

Не так давно закончились первые матчи отбора на грядущий Чемпионат мира, который пройдет в следующем году. Пожалуй, все уже знают, что он станет революционным, ведь к участию допустят рекордное количество сборных - 48. Даже эта цифра уже успела вызвать недовольство у некоторой части футбольного общества, а ФИФА, не обращая внимания на настроения фанатов, уже готовит для нас новую сенсацию - мундиаль на 64 команды в 2030 году. Сегодня разберемся - откуда взялась эта идея и насколько реально будет ее воплотить.

В начале марта 2025 года состоялось очередное заседание Совета ФИФА. Именно этот орган определяет концепцию и варианты развития мирового футбола. Наиболее громким в тот день стало спонтанное (якобы) предложение представителя Уругвая Игнасио Алонсо по расширению финальной стадии ЧМ-2030 до 64 команд. Глава ФИФА Джанни Инфантино показательно удивился, а затем пообещал проанализировать такую идею.

Тем не менее, по информации "The New York Times", ФИФА уже давно рассматривает увеличение количества участников на будущих чемпионатах мира, поэтому чиновники решили сначала вбросить такую инициативу из "нейтральных" уст, чтобы оценить реакцию общественности. Если она не будет негативной, то можно заговорить об этом уже на официальном уровне. Цель расширения понятна - повышение доходов!

В погоне за североамериканскими цифрами

Само собой, среди всех видов спорта именно футбол занимает первое место по популярности в мире. По открытой статистике, им увлекается 3,5 млрд человек. Более того, отрыв от преследователей колоссальный: крикет (2,5 млрд), хоккей (2 млрд) и теннис (1 млрд).

Например, финальная часть ЧМ-2022 привлекла внимание около 5 млрд болельщиков, а это значит, что за главными футбольными событиями наблюдают даже нейтральные зрители. Что уж говорить, если финал между Францией и Аргентиной установил рекорд просмотров для конкретного спортивного события - 1,42 млрд.

Именно в таких феноменальных показателях и кроется головная боль, от которой так страдает Инфантино. Несмотря на самую большую фанатскую базу, как футбол в целом, так и конкретно чемпионат мира по доходам все еще не дотягивают до самых богатых американских лиг.

Только вдумайтесь, согласно последним финансовым отчетам, Национальная футбольная лига (НФЛ - американский футбол) зарабатывает $20,2 млрд/год, а Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и Главная лига бейсбола (МЛБ) $12,1 млрд и $11,34 млрд соответственно.

Имея преимущество в количестве поклонников, футбольные организации откровенно отстают. Кроме ЧМ, только Чемпионат Англии подобралась близко к этим космическим цифрам. Консалтинговая компания "Deloitte" оценила доходы клубов АПЛ в сезоне-2022/2023 в $7,74 млрд.

Ну а Катарский Чемпионат Мира принес ФИФА рекордные $7,5 млрд - на $1 млрд больше, чем ЧМ-2018. Однако в этом случае важно знать, что доход от чемпионата мира считается за четырехлетний цикл, а не за год или сезон. Что касается УЕФА, то ее доход от флагманского соревнования (Лиги чемпионов) за сезон составляет $ 3,3 млрд.

Но почему мы вообще начали разгонять тему о финансовой конкуренции между ФИФА и американскими спортивными организациями? Дело в том, что Инфантино, хоть и не говорит этого прямо, но точно ставят целью догнать конкурентов, используя для этого любые способы. Такие выводы сделать не трудно, ведь за последние несколько лет он постоянно говорит и сравнивает футбольные соревнования с тем же Супербоулом - самым пафосным спортивным событием в США. Вот, например, какими словами он анонсировал расширение количества команд до 48 на ЧМ-2026:

"Чемпионат мира 2026 года - это будет вау! Три страны, 48 команд-участниц. Это как 104 Супербоула за один месяц".

Более того, Инфантино совсем не случайно выбрал сравнение именно с очень известными и сверхприбыльным финалом НФЛ. Одной из главных частей Супербоула является звездное шоу в перерыве матча. По стечению обстоятельств, недавно ФИФА объявила о сотрудничестве с популярной британской рок-группой "Coldplay", которая выступит в перерыве финала ЧМ-2026 в Нью-Джерси. Кстати, такой формат уже был опробован на Копа Америка-2024, когда во время финала звездной гостьей стала Шакира.

Инфантино перенасыщает календарь, чтобы догнать Супербоул

Чтобы достичь цифр на уровне НФЛ, руководство ФИФА выбрало наиболее очевидную тактику - максимально насыщать календарь дополнительными турнирами и матчами. Летом 2025 года в течение месяца продлится обновленный клубный чемпионат мира, а в 2026-м в Штатах, Канаде и Мексике состоится чемпионат мира среди сборных с рекордным количеством участников - 48.

Даст ли это результат? Узнаем уже через год, ведь на вышеописанном мартовском заседании Инфантино поделился прогнозом доходов ФИФА на четырехлетний период. С 2023 по 2026 год организация планирует заработать $13 млрд, что на 72% больше, чем в предыдущем четырехлетнем цикле. Более половины выручки принесут сделки со спонсорами и продажи прав на трансляции. Основной доход, конечно, ожидается от ЧМ-2026 (около $9 млрд).

Кроме того, Инфантино со скандалом, но все же удалось раскрутить новый формат клубного ЧМ:

"На клубном ЧМ мы предлагаем самые большие призовые в истории мирового клубного футбола. Мы не возьмем себе ни одного доллара и все сделанные средства инвестируем в международные проекты по развитию клубного футбола" - заявил действующий глава ФИФА.

Инфантино так увлекся расширением и углублением новых форматов, что в прошлом году даже предложил проводить чемпионаты мира каждые два года, но это вызвало жесткую критику от УЕФА. Видимо, именно поэтому идею заменили на проект с 64 сборными.

Если новый формат удастся реализовать, то матчи, вероятно, будут идти целый день, а это уже слишком много поединков, чтобы удерживать заинтересованность фанатов и спрос от вещателей. Инфантино, конечно, понимает, что это может стать проблемой, поэтому и тестирует идею с шоу в перерывах, что может привести дополнительную аудиторию вне футбольного общества.

Что известно об увеличении до 64 команд

По данным "The New York Times", ФИФА рассматривает возможность нового увеличения количества участников только один раз - на чемпионате мира 2030 года, который состоится через 100 лет после проведения первого мундиаля.

Чемпионат мира 2030 года вообще планируется как самый грандиозный в истории. Он впервые пройдет на трех континентах - в Южной Америке, Европе и Африке. А примут его шесть стран - Марокко, Португалия, Испания, Парагвай, Уругвай и Аргентина. Правда, в латиноамериканских государствах состоится лишь по одному матчу, которые откроют соревнования, а дальше турнир перенесется на Западное полушарие, которое ФИФА, очевидно, считает более платежеспособным в плане покупки официальных телевизионных прав, а разницу во времени еще никто не отменял.

Не все так просто: УЕФА недовольно, а европейские лиги подали в суд на ФИФА

Думаю, что вы и так догадались, что противников у такой смелой инициативы появилось много. Если не говорить об очевидной перегрузке календаря, то можно еще и предположить, что обновленная версия ЧМ почти уничтожит региональные отборочные стадии. Уже сейчас 7 из 10 команд из Южной Америки претендуют на участие в финальной части ЧМ-2026 года. Если количество участников мундиаля расширят снова, то квалификацию в некоторых регионах можно будет вообще не проводить.

Не такая критическая ситуация в Европе, но это означает, что около половины из 55 стран-членов УЕФА пройдут квалификацию. Это опять же вернет нас к вопросу разницы в классе между некоторыми сборными на финальной части ЧМ. Однако именно на этом и могут сыграть чиновники ФИФА - представители из условных Африки или Азии воспримут нововведение положительно, ведь для некоторых местных команд это шанс дебютировать на главном турнире планеты.

Но главный вопрос кроется в другом - нужно ли нам столько футбола? Создается впечатление, что перенасыщение уже давно наступило. И я говорю далеко не об игроках, которые снова будут протестовать против перегруженного календаря, а о самих болельщиках. Мы можем потерять особенность момента, что откровенно притупит наши эмоции и переживания от самого футбола.

Неудивительно, что осенью 2024 года Ассоциация европейских лиг и юридический союз FIFPro, представляющий интересы профессиональных футболистов, подали в суд на ФИФА.

В иске, который подан в судебные органы Европейского союза, утверждается, что ФИФА злоупотребляет своим влиянием на футбол в соответствии с европейским законодательством о конкуренции в вопросе международного календаря матчей. Лиги считают, что стабильность и экономическое здоровье национального футбола подрываются увеличением количества международных поединков. Некоторые инсайдеры сообщают, что все может обернуться массовой забастовкой.

Если дело дойдет до этого, то Инфантино, вместо мечтаний о новых "воздушных замках", придется переключиться на то, чтобы удержаться на посту вообще... с любым форматом Чемпионата Мира.

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