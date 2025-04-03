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Чемпионат мира FIFA

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Известны страны-претенденты на проведение женских Чемпионатов мира 2031 и 2035 годов

Чемпионат мира FIFA

Об этом сообщил президент ФИФА

Известны страны-претенденты на проведение женских Чемпионатов мира 2031 и 2035 годов

Фото: Getty Images

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США и Великобритания стали единственными странами, которые подали заявки на проведение чемпионатов мира по футболу среди женщин в 2031 и 2035 годах соответственно.

Об этом сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино во время ежегодного конгресса УЕФА в Белграде.

"Могу подтвердить, что мы получили одну заявку на 2031 год, и одну на 2035. Заявка на 2031 год - от США и, возможно, других стран зоны КОНКАКАФ", - заявил Инфантино.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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