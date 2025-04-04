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Чеферин против расширения ЧМ-2030: Это плохая идея

Чемпионат мира FIFA

Для меня это предложение было еще более неожиданным, чем для вас (с)

Чеферин против расширения ЧМ-2030: Это плохая идея

фото из свободных источников

Новина українською

Президент УЕФА Александер Чеферин выступил против инициативы ФИФА по увеличению количества участников Чемпионата мира 2030 года.

"Для меня это предложение было еще более неожиданным, чем для вас. Я думаю, что это плохая идея: это плохая идея для самого Чемпионата мира, и это плохая идея для наших отборочных матчей. Поэтому я не поддерживаю ее. Я не знаю, откуда она взялась, но странно, что мы ничего не знали до этого предложения на Совете ФИФА", - заявил Чеферин.

Добавим, что ранее Чеферин ответил на вопрос о возвращении российских сборных и клубов в футбол.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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