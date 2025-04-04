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Чеферин против расширения ЧМ-2030: Это плохая идея
Для меня это предложение было еще более неожиданным, чем для вас (с)
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Президент УЕФА Александер Чеферин выступил против инициативы ФИФА по увеличению количества участников Чемпионата мира 2030 года.
"Для меня это предложение было еще более неожиданным, чем для вас. Я думаю, что это плохая идея: это плохая идея для самого Чемпионата мира, и это плохая идея для наших отборочных матчей. Поэтому я не поддерживаю ее. Я не знаю, откуда она взялась, но странно, что мы ничего не знали до этого предложения на Совете ФИФА", - заявил Чеферин.
Добавим, что ранее Чеферин ответил на вопрос о возвращении российских сборных и клубов в футбол.
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