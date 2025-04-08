Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Неймар сделал свой прогноз на полуфиналистов и победителя Лиги чемпионов
Какой клуб может получить трофей?
Бразильский вингер "Сантоса" Неймар поделился своими мыслями относительно будущих полуфиналистов и победителя нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.
Относительно четвертьфинальной пары, где сойдутся его бывший клуб игрока "Барселона" и дортмундская "Боруссия", Неймар выразил веру в победу каталонцев.
В противостоянии между лондонским "Арсеналом" и мадридским "Реалом" бразилец отдал предпочтение испанскому гранду. В битве между мюнхенской "Баварией" и миланским "Интером" вингер ожидает, что дальше пройдет немецкий клуб.
В противостоянии между "ПСЖ" и "Астон Виллой", по мнению Неймара, сильнее окажется команда из Парижа.
Что касается главного фаворита турнира, Неймар сделал ставку на "Барселону", веря в их способность добыть трофей Лиги чемпионов в этом сезоне.
????????????️ Neymar Jr gives his predictions for the Champions League Quarter-finals... ????pic.twitter.com/EAgN1q95C4— Tekkers Foot (@tekkersfoot) April 8, 2025
Популярное сейчас
- "Если они это сделают", - УАФ готова бойкотировать соревнования УЕФА
- УАФ утвердила расписание матчей 1/2 финала Кубка Украины
- Ротань получил неожиданный вариант с трудоустройством в украинском клубе
- Чеферин против расширения ЧМ-2030: Это плохая идея
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения