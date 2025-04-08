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Неймар сделал свой прогноз на полуфиналистов и победителя Лиги чемпионов

Чемпионат мира FIFA

Какой клуб может получить трофей?

Неймар сделал свой прогноз на полуфиналистов и победителя Лиги чемпионов

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Бразильский вингер "Сантоса" Неймар поделился своими мыслями относительно будущих полуфиналистов и победителя нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Относительно четвертьфинальной пары, где сойдутся его бывший клуб игрока "Барселона" и дортмундская "Боруссия", Неймар выразил веру в победу каталонцев.

В противостоянии между лондонским "Арсеналом" и мадридским "Реалом" бразилец отдал предпочтение испанскому гранду. В битве между мюнхенской "Баварией" и миланским "Интером" вингер ожидает, что дальше пройдет немецкий клуб.

В противостоянии между "ПСЖ" и "Астон Виллой", по мнению Неймара, сильнее окажется команда из Парижа.

Что касается главного фаворита турнира, Неймар сделал ставку на "Барселону", веря в их способность добыть трофей Лиги чемпионов в этом сезоне.

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Неймар Барселона
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