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"Посмотрим, что он решит". Тренер Интер Майами высказался об участии Месси в ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA

Специалист поделился своими мыслями

"Посмотрим, что он решит". Тренер Интер Майами высказался об участии Месси в ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Интер Майами" Хавьер Маскерано высказался об участии Лионеля Месси в Чемпионате мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике.

"У меня нет сомнений, что Месси будет физически и психологически готов сыграть на ЧМ-2026. Но это его решение, и я не знаю, что он решит. И я не имею мнения по этому поводу, потому что я не могу знать о чем он думает.

Бесспорно, я хочу видеть Месси в сборной на ЧМ-2026. Посмотрим, что он решит", - сказал Маскерано.

Лионель пока публично не заявлял о своем решении относительно участия в следующем мундиале.

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Лионель Месси Хавьер Маскерано Интер Майами
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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