"Посмотрим, что он решит". Тренер Интер Майами высказался об участии Месси в ЧМ-2026

Главный тренер "Интер Майами" Хавьер Маскерано высказался об участии Лионеля Месси в Чемпионате мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике.

"У меня нет сомнений, что Месси будет физически и психологически готов сыграть на ЧМ-2026. Но это его решение, и я не знаю, что он решит. И я не имею мнения по этому поводу, потому что я не могу знать о чем он думает.

Бесспорно, я хочу видеть Месси в сборной на ЧМ-2026. Посмотрим, что он решит", - сказал Маскерано.