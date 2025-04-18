Месси высказался о возможности принять участие на ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины "Интер Майами" Лионель Месси заявил, что нынешний год определит, готов ли он сыграть на чемпионате мира-2026.

"Чемпионат мира? Правда в том, что если остановиться и подумать об этом, то это кажется далеким, но в то же время время летит. Посмотрим, как я буду себя чувствовать.

Этот год будет важным, чтобы увидеть, какое решение я приму относительно мундиаля. Я бы солгал, если бы сказал, что не думаю об этом турнире, но я также не хочу ставить цели", — сказал Месси.