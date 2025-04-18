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Месси высказался о возможности принять участие на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA
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Ответ главной звезды "альбиселесте"

Месси высказался о возможности принять участие на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Аргентины "Интер Майами" Лионель Месси заявил, что нынешний год определит, готов ли он сыграть на чемпионате мира-2026.

"Чемпионат мира? Правда в том, что если остановиться и подумать об этом, то это кажется далеким, но в то же время время летит. Посмотрим, как я буду себя чувствовать.

Этот год будет важным, чтобы увидеть, какое решение я приму относительно мундиаля. Я бы солгал, если бы сказал, что не думаю об этом турнире, но я также не хочу ставить цели", — сказал Месси.

Напомним, что национальная команда Аргентины является действующим чемпионом мира. Следующий мундиаль состоится летом 2026 года, в США, Канаде и Мексике.

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Источник:
Simplemente Futbol
Опубликовал: Александр Бураков
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