Трамп признался, что не знал о запрете на участие России в чемпионате мира

Президент США Дональд Трамп не знал, что сборная Россия не сыграет на чемпионате мира-2026 в связи с полномасштабным вторжением в Украину.

Во время заседания рабочей группы ФИФА в Белом доме, где присутствовал президент организации Джанни Инфантино, Трампа спросили по поводу отстранения России от предстоящего мундиаля, на что он ответил:

"Я этого не знал. Это правда?".

Следующим реплику взял Инфантино, сказав:

"Им пока запрещено играть. Мы надеемся, что что-то произойдет, наступит мир, и тогда можно будет их вернуть обратно. Вот на что мы надеемся".

Напомним, следующий чемпионат мира по футболу пройдет с июня по июль следующего года в Северной Америке. Хозяевами соревнований являются США, Канада и Мексика.



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