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Трамп признался, что не знал о запрете на участие России в чемпионате мира
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Президент США Дональд Трамп не знал, что сборная Россия не сыграет на чемпионате мира-2026 в связи с полномасштабным вторжением в Украину.
Во время заседания рабочей группы ФИФА в Белом доме, где присутствовал президент организации Джанни Инфантино, Трампа спросили по поводу отстранения России от предстоящего мундиаля, на что он ответил:
"Я этого не знал. Это правда?".
Следующим реплику взял Инфантино, сказав:
"Им пока запрещено играть. Мы надеемся, что что-то произойдет, наступит мир, и тогда можно будет их вернуть обратно. Вот на что мы надеемся".
Напомним, следующий чемпионат мира по футболу пройдет с июня по июль следующего года в Северной Америке. Хозяевами соревнований являются США, Канада и Мексика.
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