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Без звёздного футболиста Челси, но с Фофаной. Бельгия показала заявку на матчи отбора к Чемпионату Мира 2026

Чемпионат мира FIFA

Сильный состав

Без звёздного футболиста Челси, но с Фофаной. Бельгия показала заявку на матчи отбора к Чемпионату Мира 2026

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бельгия показала заявку на матчи отбора к Чемпионату Мира 2026.

В состав вернулся Малик Фофана, который не играл против сборной Украины в марте в переходных матчах Лиги Наций. При этом не был вызван Ромео Лавиа.

Вратари: Тибу Куртуа ("Реал"), Матс Селс ("Ноттингем"), Сенне Ламенс ("Антверпен"), Мартен Вандевордт ("РБ Лейпциг");

Защитники: Зено Дебаст ("Спортинг"), Максим де Кёйпер ("Брюгге"), Кони де Винтер ("Дженоа"), Вуд Фас ("Лестер"), Брэндон Мехеле ("Брюгге"), Томас Менье ("Лилль"), Диегу Морейра ("Страсбур"), Артюр Теате ("Айнтрахт")

Полузащитники: Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Джорти Мокио ("Аякс"), Амаду Онана ("Астон Вилла"), Николас Раскин (Рейнджерс"), Юри Тилеманс ("Астон Вилла"), Ханс Ванакен ("Брюгге")

Нападающие: Чарльз де Кетеларе ("Аталанта"), Жереми Доку ("Манчестер Сити"), Малик Фофана ("Лион"), Ромелу Лукаку ("Наполи"), Доди Лукебабио ("Севилья"), Луис Опенда ("РБ Лейпциг"), Алексис Салемакерс ("Рома"), Леандро Троссард ("Арсенал").

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Напомним, что сборная Бельгии 6 июня сыграет против Северной Македонии, а 9 июня примет сборную Уэльса.

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Источник:
Belgian Red Devils
Опубликовал: Владислав Прийменко
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