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На фоне ожидания ЧМ-2030. Представители власти недовольны установленным газоном в Касабланке

Чемпионат мира FIFA
Обновлено

Партия прогресса и социализма протестует

На фоне ожидания ЧМ-2030. Представители власти недовольны установленным газоном в Касабланке

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Чемпионат Мира по футболу в 2030-м году пройдет сразу в трех странах: Испания, Португалия и Марокко. Ранее сообщалось, что на финальный поединок турнира претендует мадридский "Сантьяго Бернабеу", и может претендовать стадион в Касабланке в Марокко.

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Оказалось, что с подготовкой второго возникли проблемы. Партия прогресса и социализма протестует против плохого состояния недавно установленного газона.

Напомним, что стадион планируют успеть отстроить к турниру.

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Видад Касабланка чемпионат мира 2030
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Источник:
AS Futbol
Опубликовал: Иван Коломиец
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