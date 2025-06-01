На фоне ожидания ЧМ-2030. Представители власти недовольны установленным газоном в Касабланке

Чемпионат Мира по футболу в 2030-м году пройдет сразу в трех странах: Испания, Португалия и Марокко. Ранее сообщалось, что на финальный поединок турнира претендует мадридский "Сантьяго Бернабеу", и может претендовать стадион в Касабланке в Марокко.

Оказалось, что с подготовкой второго возникли проблемы. Партия прогресса и социализма протестует против плохого состояния недавно установленного газона.

Напомним, что стадион планируют успеть отстроить к турниру.