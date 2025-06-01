Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На фоне ожидания ЧМ-2030. Представители власти недовольны установленным газоном в Касабланке
Партия прогресса и социализма протестует
Фото - X
Чемпионат Мира по футболу в 2030-м году пройдет сразу в трех странах: Испания, Португалия и Марокко. Ранее сообщалось, что на финальный поединок турнира претендует мадридский "Сантьяго Бернабеу", и может претендовать стадион в Касабланке в Марокко.
Оказалось, что с подготовкой второго возникли проблемы. Партия прогресса и социализма протестует против плохого состояния недавно установленного газона.
Напомним, что стадион планируют успеть отстроить к турниру.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:AS Futbol
Опубликовал: Иван Коломиец
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- ПСЖ творит историю, уход Вернидуба и легенды МЮ, гол сезона в АПЛ и трансферный бан Черноморца. Главные новости за 31 мая
- Лига чемпионов. Финал. ПСЖ – Интер 5:0. Обзор матча
- Лига Чемпионов. Финал. Пари Сен-Жермен - Интер 5:0. Поезд "Желание"
- Ворскла – Кудровка. Анонс и прогноз матча плей-офф за право участия в УПЛ на 01.06.2025
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000