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Тренер сборной Испании ответил на вопрос, считает ли он национальную команду Германии одним из фаворитов на ЧМ-2026
Германия никогда не находится в кризисе (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос журналистов, считает ли он национальную команду Германии одним из фаворитов Чемпионата мира-2026.
"Германия имеет футбольную культуру, прекрасную команду, замечательных игроков — и привыкла побеждать в самых сложных условиях. Я сам пережил это в командах U18, U19 и U21. Мы часто играли против Германии, и это всегда было трудно.
Когда я слышу, что Германия переживает кризис, мне почти хочется смеяться. Германия никогда не находится в кризисе", — сказал Луис де ла Фуэнте.
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