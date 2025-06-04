  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Тренер сборной Испании ответил на вопрос, считает ли он национальную команду Германии одним из фаворитов на ЧМ-2026

В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер сборной Испании ответил на вопрос, считает ли он национальную команду Германии одним из фаворитов на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA

Германия никогда не находится в кризисе (с)

Тренер сборной Испании ответил на вопрос, считает ли он национальную команду Германии одним из фаворитов на ЧМ-2026

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос журналистов, считает ли он национальную команду Германии одним из фаворитов Чемпионата мира-2026.

"Германия имеет футбольную культуру, прекрасную команду, замечательных игроков — и привыкла побеждать в самых сложных условиях. Я сам пережил это в командах U18, U19 и U21. Мы часто играли против Германии, и это всегда было трудно.

Когда я слышу, что Германия переживает кризис, мне почти хочется смеяться. Германия никогда не находится в кризисе", — сказал Луис де ла Фуэнте.

Читайте такжеИспания – Франция. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 05.06.2025
По теме
yellow-arrow
Подготовка к Чемпионату Мира. Тренер сборной Англии придумал уникальную тренировку для игроков
yellow-arrow
Украина едет в Канаду, а Германия, Португалия, Испания и Франция сразятся за Лигу наций. Расписание футбола на 2 – 8 июня
yellow-arrow
На фоне ожидания ЧМ-2030. Представители власти недовольны установленным газоном в Касабланке
Германия Испания Луис де ла Фуэнте
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости