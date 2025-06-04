Тренер сборной Испании ответил на вопрос, считает ли он национальную команду Германии одним из фаворитов на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос журналистов, считает ли он национальную команду Германии одним из фаворитов Чемпионата мира-2026.

"Германия имеет футбольную культуру, прекрасную команду, замечательных игроков — и привыкла побеждать в самых сложных условиях. Я сам пережил это в командах U18, U19 и U21. Мы часто играли против Германии, и это всегда было трудно.

Когда я слышу, что Германия переживает кризис, мне почти хочется смеяться. Германия никогда не находится в кризисе", — сказал Луис де ла Фуэнте.