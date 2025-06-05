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Эквадор – Бразилия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Чемпионат Мира 2026
Матч начнётся 6 июня в 02:00 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
Дебютный матч для Карло Анчелотти в сборной Бразилии. Команда ещё не гарантировала проход на Чемпионат Мира 2026, но близка к этому.
Эквадор сенсационно занимает второе место в турнирной таблице отбора и также приближается к Мундиалю.
Поединок ожидается жарким. Удастся ли дебют Анчелотти – узнаем в матче. Поединок состоится 6 июня в 02:00 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов
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