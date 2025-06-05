Чили - Аргентина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Сборные Чили и Аргентины встретятся в рамках 15-го тура южноамериканской квалификации к чемпионату мира 2026 года.

Команды находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы: аргентинцы уверенно занимает первое место, тогда как чилийцы находятся в самом низу.

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Поединок состоится в пятницу, 6 июня. Начало встречи - в 04:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 2.

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