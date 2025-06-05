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Чили - Аргентина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA

Чили - Аргентина: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.06.25 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол

Чили - Аргентина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборные Чили и Аргентины встретятся в рамках 15-го тура южноамериканской квалификации к чемпионату мира 2026 года.

Команды находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы: аргентинцы уверенно занимает первое место, тогда как чилийцы находятся в самом низу.

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Поединок состоится в пятницу, 6 июня. Начало встречи - в 04:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 2.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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