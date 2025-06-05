Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чили - Аргентина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026
Чили - Аргентина: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.06.25 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборные Чили и Аргентины встретятся в рамках 15-го тура южноамериканской квалификации к чемпионату мира 2026 года.
Команды находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы: аргентинцы уверенно занимает первое место, тогда как чилийцы находятся в самом низу.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Поединок состоится в пятницу, 6 июня. Начало встречи - в 04:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 2.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- Европейский закат Индзаги, клюшка Роналду в ЛН и новая глава карьеры Модрича. Главные новости за 4 июня
- Блохин рассказал, за что оштрафовал футболиста Динамо на 12 тысяч долларов
- В финале Лиги Наций встретятся сборные, которые уже побеждали в турнире
- Эквадор – Бразилия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Чемпионат Мира 2026
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей