Эстония - Израиль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Квалификации к ЧМ

В третьем туре группы I квалификации Чемпионата мира сойдутся сборные Эстонии и Израиля. Команды уже встречались в начале турнира. Тогда израильтяне победили со счетом 2:1, хотя могли забивать гораздо больше.

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Ответный матч пройдет в пятницу, 6 июня. Начало - в 21:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 12.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Естонія - Ізраїль Смотреть трансляцию

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