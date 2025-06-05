  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Эстония - Израиль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Квалификации к ЧМ

В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эстония - Израиль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Квалификации к ЧМ

Чемпионат мира FIFA

Есть фаворит

Эстония - Израиль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Квалификации к ЧМ

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В третьем туре группы I квалификации Чемпионата мира сойдутся сборные Эстонии и Израиля. Команды уже встречались в начале турнира. Тогда израильтяне победили со счетом 2:1, хотя могли забивать гораздо больше.

Favbet
6.80
4.00
1.52
Узнать больше

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Ответный матч пройдет в пятницу, 6 июня. Начало - в 21:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 12.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Естонія - Ізраїль
Смотреть трансляцию

Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью матч-центра UA-Футбол.

По теме
yellow-arrow
Сборная Узбекистана по футболу впервые в истории вышла на Чемпионат мира
yellow-arrow
Эквадор – Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026
yellow-arrow
Уэльс - Лихтенштейн. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026
Израиль Эстония Чемпионат Мира Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости