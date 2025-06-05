Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уэльс - Лихтенштейн. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026
Уэльс - Лихтенштейн: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.06.25 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Уэльса в третьем туре квалификации к чемпионату мира 2026 года будет принимать дома Лихтенштейн, проигравший два стартовых матча в группе. Валлийцы же будут иметь возможность выйти на первую строчку в группе.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Матч начнется в 21:45 по киевскому времени в пятницу, 6-го июня. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 11.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Гасперини обсудил с Раньери будущее некоторых игроков в Роме. В их числе оказался и Довбик
- Тренер Зари объяснил, почему не выпускал Супрягу на поле
- Роналду обновил рекорд лучшего бомбардира в истории. Он также забил больше всех на уровне сборных
- Тренер сборной Испании ответил на вопрос, считает ли он национальную команду Германии одним из фаворитов на ЧМ-2026
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты