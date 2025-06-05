Эквадор – Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Дебютный матч для Карло Анчелотти в сборной Бразилии. Команда ещё не гарантировала проход на Чемпионат Мира 2026, но близка к этому.

Эквадор сенсационно занимает второе место в турнирной таблице отбора и также приближается к Мундиалю.

Поединок ожидается жарким. Удастся ли дебют Анчелотти – узнаем в матче.

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Отбор на Чемпионат Мира 2026. 15-й тур.

6 июня 2025. Гуаякиль. "Эстадио Банко Пичинча"

Трансляция: Megogo Футбол 1

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