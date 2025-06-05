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Эквадор – Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026
Матч начнётся в 02:00 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
Дебютный матч для Карло Анчелотти в сборной Бразилии. Команда ещё не гарантировала проход на Чемпионат Мира 2026, но близка к этому.
Эквадор сенсационно занимает второе место в турнирной таблице отбора и также приближается к Мундиалю.
Поединок ожидается жарким. Удастся ли дебют Анчелотти – узнаем в матче.
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Онлайн видеотрансляция - на Megogo Футбол 1.
Отбор на Чемпионат Мира 2026. 15-й тур.
6 июня 2025. Гуаякиль. "Эстадио Банко Пичинча"
Трансляция: Megogo Футбол 1
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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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