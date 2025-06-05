Чемпионат мира FIFA
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Сборная Узбекистана по футболу впервые в истории вышла на Чемпионат мира
Это стало возможным благодаря ничейному результату в матче против сборной ОАЭ
Х: OnuaSports
Сборная Узбекистана по футболу достигла исторического рубежа, впервые в своей истории обеспечив себе место на Чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Это стало возможным благодаря ничейному результату (0:0) в гостевом матче против сборной ОАЭ в 9-м туре третьего раунда азиатского отбора.
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После 9 из 10 сыгранных матчей команда Узбекистана набрала 18 очков и занимает второе место в турнирной таблице, что дает прямую путевку на ЧМ.
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xapyga (Запорожье)
05.06.2025 в 21:33
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