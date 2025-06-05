Сборная Узбекистана по футболу впервые в истории вышла на Чемпионат мира

Сборная Узбекистана по футболу достигла исторического рубежа, впервые в своей истории обеспечив себе место на Чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Это стало возможным благодаря ничейному результату (0:0) в гостевом матче против сборной ОАЭ в 9-м туре третьего раунда азиатского отбора.

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После 9 из 10 сыгранных матчей команда Узбекистана набрала 18 очков и занимает второе место в турнирной таблице, что дает прямую путевку на ЧМ.