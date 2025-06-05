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Барселона продлит контракт со своим голкипером - Романо

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Ждем официального подтверждения

Барселона продлит контракт со своим голкипером - Романо

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" продлит контракт с вратарем Войцехом Щенсным до июня 2027 года. Об этом сообщил Фабрицио Романо.

По информации источника, хотя формальные шаги еще предстоит осуществить, соглашение о продлении сотрудничества между сторонами уже достигнуто.

Добавим, что футболист в сезоне 2024/25 сыграл 30 матчей, из которых 14 отыграл на ноль.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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