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Чехия – Черногория. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA
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Игра за первую строчку

Чехия – Черногория. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хозяева поля перед игрой с хорватами должны зацепиться за лидерскую позицию в группе и создать удобное преимущество. Черногорцы будут цепляться за удачный результат в виде ничьей или победы в лучшем случае.

Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени в пятницу, 6 июня.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 5.

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Трансляция матча Чехия - Черногория
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Иван Коломиец
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