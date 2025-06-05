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Чехия – Черногория. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026
Игра за первую строчку
Getty Images/Global Images Ukraine
Хозяева поля перед игрой с хорватами должны зацепиться за лидерскую позицию в группе и создать удобное преимущество. Черногорцы будут цепляться за удачный результат в виде ничьей или победы в лучшем случае.
Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени в пятницу, 6 июня.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 5.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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