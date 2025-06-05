Сборная Иордании впервые в истории вышла на Чемпионат мира по футболу

Сборная Иордании впервые в своей истории обеспечила себе путевку на Чемпионат мира по футболу.

Этот дебют на мировом первенстве стал возможен благодаря победе Южной Кореи над Ираком в 9-м туре третьего раунда азиатского отбора.

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Иордания имеет 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице - прямая путевка на ЧМ.