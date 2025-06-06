Гибралтар – Хорватия. Анонс и прогноз матча квалификации на ЧМ-2026 на 06.06.2025

Квалификация на ЧМ-2026. 3-й тур

6 июня, 21:45. "Алгарве" (Фару-Лоле)

Главный арбитр: Георгий Кабаков (Болгария)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 7

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Текстовый онлайн: UA-Футбол

Сборная Хорватии стартует в отборе на Чемпионат Мира 2026. Сразу "разминочный матч" - против сборной Гибралтара.

Но будет ли легко Хорватии?

Новости Гибралтара

Сборная Гибралтара уже сыграла два матча в квалификации в марте – против Черногории и Чехии. Оба закончились поражением.

Команда пропустила 7 голов от соперников, но в ответ забила лишь однажды. Первыми против сборной Черногории.

Теперь команде предстоит сложный вызов – сборная Хорватии.

Кадры хозяев

Футболисты сборной Гибралтара любят фолить и получать жёлтые карточки, но пока никто из игроков не дисквалифицирован.

Травмированных футболистов также нет.

Новости Хорватии

Сборная Хорватии начинает свой путь в квалификации к Чемпионату Мира 2026.

В марте сборная играла в плей-офф "Финала Четырёх" в Лиге Наций и могла стать соперником сборной Украины по группе в квалификации на Чемпионат Мира 2026. Но уступила сборной Франции и попала в группу L.

Теперь у национальной команды одна цель – попасть на Мундиаль.

Кадры гостей

У сборной Хорватии травмированы Матео Ковачич и под вопросом Тони Фрак. Дисквалификаций на матч нет.

Последние пять матчей Гибралтара и Хорватии

Последние пять встреч хозяев

25.03.2025 Гибралтар – Чехия 0:4 (Квалификация к ЧМ-2026)

– Чехия 0:4 (Квалификация к ЧМ-2026) 22.03.2025 Черногория – Гибралтар 3:1 (Квалификация к ЧМ-2026)

3:1 (Квалификация к ЧМ-2026) 19.11.2024 Гибралтар – Молдова 1:1 (КМ)

– Молдова 1:1 (КМ) 15.11.2024 Сан-Марино – Гибралтар 1:1 (Лига Наций)

1:1 (Лига Наций) 13.10.2024 Лихтенштейн – Гибралтар 0:0 (Лига Наций)

Последние пять встреч гостей

23.03.2025 Франция – Хорватия 2:0 (Лига Наций)

2:0 (Лига Наций) 20.03.2025 Хорватия – Франция 2:0 (Лига Наций)

– Франция 2:0 (Лига Наций) 18.11.2024 Хорватия – Португалия 1:1 (Лига Наций)

– Португалия 1:1 (Лига Наций) 15.11.2024 Шотландия – Хорватия 1:0 (Лига Наций)

1:0 (Лига Наций) 15.10.2024 Польша – Хорватия 3:3 (Лига Наций)

Очные встречи между соперниками

20.03.2025 Хорватия – Гибралтар 4:0 (КМ)

Ориентировочные составы на матч

Гибралтар: Банда – Бритто, Аннесли, Лопес, Ронан – Сканлон, Бент, Барр – Ричардс, Хмиди, Жессоп.

Хорватия: Ливакович – Станишич, Сутало. Калета-Кар, Гвардиол – Модрич, Сучич – Перишич, Батурина, Крамарич – Будимир.

Цифры и факты

В каждом из последних 4 матчей сборной Хорватии было забито 2 и менее мячей

В последних 5 матчах на выезде команда Хорватия пропускает первой

Ставки и коэффициенты на матч Гибралтар – Хорватия

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Прогноз на матч Гибралтар – Хорватия от UA-Футбол

Сборная Хорватии – фаворит этого матча. Победа обеспечена. Но вопрос лишь в том, сколько гости забьют голов.

Последние встречи сборной были с фаворитами – Португалией, Францией. У команд хорошо выстроена линия обороны. Но сборная Гибралтара любит фолить и пропускать.

Воспользуемся вторым недостатком и выберем тотал.

Прогноз: ТБ 4,5 (кф 2,16)