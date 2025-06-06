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Гибралтар – Хорватия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA

Матч начнётся 6 июня в 21:45 по киевскому времени

Гибралтар – Хорватия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

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Сборная Хорватии начинает свой путь на Чемпионат Мира 2026. Четыре соперника, два из которых уже набрали шесть очков – Чехия и Черногория.

Первый матч – разминочный против Гибралтара. Пройдёт ли Хорватия налегке или с усилиями – узнаем в матче.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в пятницу 6 июня.

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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