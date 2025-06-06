Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гибралтар – Хорватия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026
Матч начнётся 6 июня в 21:45 по киевскому времени
Сборная Хорватии начинает свой путь на Чемпионат Мира 2026. Четыре соперника, два из которых уже набрали шесть очков – Чехия и Черногория.
Первый матч – разминочный против Гибралтара. Пройдёт ли Хорватия налегке или с усилиями – узнаем в матче.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в пятницу 6 июня.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 7
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Париж все ближе. Забарный согласовал контракт с ПСЖ. Известно, сколько хочет получить Борнмут
- Клуб Яремчука вступил в переговоры по лидеру Александрии
- Шевченко и Платини готовят "заговор" против Чеферина, - СМИ
- Сборная Иордании впервые в истории вышла на Чемпионат мира по футболу
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей