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Уже 5 сборных после квалификации в Азии получили путевки на Мундиаль
Дебютанты и старые знакомые
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера вечером стало известно, что на чемпионат мира по итогам квалификации Азии отправится сразу 2 новичка – Индонезия и Узбекистан.
Еще в марте Япония и Иран досрочно оформили выход в основную часть турнира. После матчей 9 тура отборочного цикла к этому списку присоединилась Южная Корея, обыгравшая в гостях Ирак и возглавившая группу В. Австралия с большой долей вероятности 10 июня также обеспечит участие в ЧМ.
ОАЭ, Катар и Индонезия продолжают борьбу в 4 раунде квалификации. Ирак, Оман и Палестина еще будут бороться за выход в следующий этап в 10 туре.
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