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Уже 5 сборных после квалификации в Азии получили путевки на Мундиаль

Чемпионат мира FIFA
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Дебютанты и старые знакомые

Уже 5 сборных после квалификации в Азии получили путевки на Мундиаль

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера вечером стало известно, что на чемпионат мира по итогам квалификации Азии отправится сразу 2 новичка – Индонезия и Узбекистан.

Еще в марте Япония и Иран досрочно оформили выход в основную часть турнира. После матчей 9 тура отборочного цикла к этому списку присоединилась Южная Корея, обыгравшая в гостях Ирак и возглавившая группу В. Австралия с большой долей вероятности 10 июня также обеспечит участие в ЧМ.

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ОАЭ, Катар и Индонезия продолжают борьбу в 4 раунде квалификации. Ирак, Оман и Палестина еще будут бороться за выход в следующий этап в 10 туре.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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