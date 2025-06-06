Уже 5 сборных после квалификации в Азии получили путевки на Мундиаль

Вчера вечером стало известно, что на чемпионат мира по итогам квалификации Азии отправится сразу 2 новичка – Индонезия и Узбекистан.

Еще в марте Япония и Иран досрочно оформили выход в основную часть турнира. После матчей 9 тура отборочного цикла к этому списку присоединилась Южная Корея, обыгравшая в гостях Ирак и возглавившая группу В. Австралия с большой долей вероятности 10 июня также обеспечит участие в ЧМ.

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ОАЭ, Катар и Индонезия продолжают борьбу в 4 раунде квалификации. Ирак, Оман и Палестина еще будут бороться за выход в следующий этап в 10 туре.